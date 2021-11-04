«Пока Карасёв лучший в Европе». Арбитр Федотов — о судействе матчей ЛЧ
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Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва на матчах Лиги чемпионов.
«Карасёв на фоне остальных арбитров отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жёлтая Жозефу – тоже по делу.
Карасёв дойдёт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге. Главное – ему продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе – Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брых вроде бы вернулся, но это ещё не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасёва хорошие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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