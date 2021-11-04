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Разбор судейства в матчах «Ливерпуль» — «Атлетико», «Боруссия» — «Аякс» с Игорем Федотовым, перспективы Сергея Карасёва

«Карасёв дойдёт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк»
Максим Пахомов
Разбор судейства в последних матчах ЛЧ
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Удаления в матчах «Ливерпуль» — «Атлетико» и «Боруссия» — «Аякс» вызывают недоумение. Экспертиза Игоря Федотова.

По итогам вчерашних матчей в Лиге чемпионов у многих болельщиков возникли вопросы к европейским судьям. В игре «Ливерпуля» и «Атлетико» странную красную карточку получил защитник испанского клуба Фелипе. В Дортмунде удаление заработал Хуммельс – после матча он заявил, что по своей карточке у него просто «нет слов», и призывал сделать VAR честным.

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Отличился вчера и российский судья Сергей Карасёв – в игре «Спортинга» и «Бешикташа» он назначил пенальти и удалил игрока гостей. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал спорные эпизоды матчей и порассуждал о перспективах Карасёва в турнире. Слово Федотову:

Об удалении Фелипе

«И Оливер, и Маккели устроили цирк в своих матчах. Фелипе в игре «Атлетико» и «Ливерпуля» не заслуживал удаления: да, он подбивал ногу, но в этот момент нога нападающего «Ливерпуля» уже была в воздухе – это главный критерий. Стоило ограничиться жёлтой карточкой. Мог ли Маккели обидеться, что Фелипе к нему не подошёл? Учитывая, что этого человека вообще сложно назвать судьёй – да. Но вообще игрок не обязан подходить к судье, чтобы тот показал ему карточку. Если Маккели реально обиделся – это просто цирк».

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Об удалении Хуммельса

«Оливер в матче «Боруссии» и «Аякса» тоже удалил Хуммельса не по делу. Там не было красной карточки. Да, есть фаза полёта, летел опасно – но он даже не коснулся нападающего «Аякса», это тот в итоге наступил ему на ногу, а потом стал кричать и изображать потерпевшего. Потом встал, отряхнулся – и пошёл дальше».

О судействе и перспективах Карасёва в Лиге чемпионов

«Карасёв на этом фоне отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жёлтая Жозефу тоже по делу.

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Карасёв дойдёт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге. Главное – ему продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе – Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брых вроде бы вернулся, но это ещё не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасёва хорошие».

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