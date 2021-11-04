«Галатасарай» — «Локомотив»: Камано сравнял счёт в игре

Сегодня, 4 ноября, проходит матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором играют «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен».



На 72-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт в игре. Константин Марадишвили получил пас в штрафной и прострелил вдоль ворот, Фёдор Смолов не дотянулся до мяча, а Камано с метра послал мяч в сетку.



Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (7) возглавляет турнирную таблицу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».