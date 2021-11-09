Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в ближайшее время возглавит «Астон Виллу», сообщает в «Твиттере» глава спортивного отдела The Economist Хамиш Азул.



По информации источника, английский специалист уже на этой неделе перейдёт в клуб из Бирмингема. «Астон Вилла» и «Рейнджерс» близки к согласованию размера компенсации.



Джеррард станет самым высокооплачиваемым наставником в истории «львов». Однако на решение англичанина повлиял не только финансовый аспект.



Ранее сообщалось, что в шорт-листе руководства «львов» находятся Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии, Ральф Хазенхюттль из «Саутемптона», наставник сборной Дании Каспер Юльманн, тренер «Брентфорда» Томас Франк и Паулу Фонсека, ранее работавший в «Роме» и «Шахтёре».