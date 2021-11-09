Пол Мерсон: хочу, чтобы Лэмпард или Джеррард возглавили «Астон Виллу»

Бывший полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Пол Мерсон высказался за то, чтобы «львов» возглавил главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.
«Джеррарда будет трудно увести, учитывая то, что он управляет большим клубом — «Глазго Рейнджерс». Остановив «Селтик», побеждавший 10 лет подряд, он сделал всех счастливыми. Сейчас они играют в Лиге Европы и имеют шансы на победу в шотландской Премьер-лиге.
При этом все хотят работать в английской Премьер-лиге. Это не является проявлением неуважения к чемпионату Шотландии. «Рейнджерс» и «Селтик» больше, чем, наверное, половина команд АПЛ.
Думаю, что имя Фрэнка Лэмпарда тоже нужно включить в список претендентов. Он руководил «Челси», где проделал огромную работу по поддержанию стабильности команды.
Если вы посмотрите на всех молодых игроков, которые прошли через «Челси», а затем взглянете на академию «Астон Виллы», то поймёте, что она тоже очень хороша. У Дина Смита в его последнем матче в составе было пять или шесть игроков из академии. Я бы хотел, чтобы Фрэнк Лэмпард или Стивен Джеррард получили эту работу», — цитирует Мерсона Sky Sports.
- 9 ноября 2021
-
22:47
-
22:47
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:34
-
21:30
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:44
-
20:31
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:19
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:51