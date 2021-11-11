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Технический директор «Барсы» Планес хочет покинуть клуб. Хави видит Пуйоля его сменщиком

Технический директор «Барсы» Планес хочет покинуть клуб. Хави видит Пуйоля его сменщиком
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54-летний испанский функционер Рамон Планес, занимающий должность технического директора в «Барселоне», желает покинуть клуб уже в ближайшее время, не дожидаясь истечения контракта в 2022 году. Об этом информирует AS.

Как отмечает издание, появление Хави на должности главного тренера сине-гранатовых могло повлиять на принятие этого решения, которое тем не менее казалось неизбежным. Он пришёл в клуб в 2018 году во время правления Хосепа Марии Бартомеу, чтобы практиковать в качестве помощника Эрика Абидаля. При этом Планас имел очевидные успехи во время своего пребывания в качестве технического директора, в числе которых подписания Педри и Араужо.

Нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта оказывал ему абсолютную поддержку, но, похоже, в последние часы Планас почувствовал, что его функции будут изменены высшим руководством, что и вынудило его принять такое решение.

Как отмечает в «Твиттере» журналист AS Хави Мигель, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сейчас видит на этой должности своего бывшего партнёра по команде – экс-защитника Карлеса Пуйоля, которому ещё предстоит решить готов ли он взять на себя такую задачу.

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