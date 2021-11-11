Эрик Абидаль оценил уровень тренера «Ахмата» Яя Туре

Бывший одноклубник Яя Туре по «Барселоне» Эрик Абидаль оценил уровень наставника грозненского клуба.
«Он играл с лучшими футболистами и тренировался под руководством лучших тренеров мира. Я уверен, он многому у них научился. Я считаю, что у Яя всегда был продвинутый взгляд на футбол. Он играл на позиции, которая управляет игрой, так что в тактическом плане он был очень умным футболистом. Страсть к спорту его привела туда, где он сейчас. Он всегда хорошо знал тактику, всё просчитывал. Тем, кто играл вместе с ним, было от этого легче. Мы знали, что значит каждое его движение. Он здорово определял дистанцию между своими партнёрами. Так что, его можно назвать игроком высокого уровня», — сказал Абидаль в интервью Youtube-каналу Нобеля Арустамяна.
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