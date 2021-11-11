«Бавария» может удержать € 384 тыс. из зарплаты Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может лишиться части зарплаты. Об этом сообщает Bild.



«Бавария» по закону имеет право не платить Киммиху зарплату во время отсутствия из-за карантина игрока. Если речь идёт о 7-дневном карантине, то футболист может потерять € 384 тыс. Спортсмен оказался на самоизоляции, поскольку он не вакцинирован. Йозуа объяснял отказ от вакцинации желанием детальнее изучить долгосрочные последствия вакцины.

Недавно немецкий футбольный союз сообщил, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован. У него не наблюдается симптомов болезни, он полностью вакцинирован. Четверо других игроков сборной Германии, которые были классифицированы как контактировавшие, несмотря на отрицательные тесты, также были отправлены на карантин. Среди них были Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Йозуа Киммих.