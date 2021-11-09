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Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус в сборной Германии

Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус в сборной Германии
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Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Германии. Об этом сообщает Bild.

Немецкий футбольный союз сообщил, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован. У него не наблюдается симптомов болезни, он полностью вакцинирован. Четверо других игроков сборной Германии, которые были классифицированы как контактировавшие, несмотря на отрицательные тесты, также были отправлены на карантин. Среди них были Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Йозуа Киммих.

Остальные игроки национальной сборной и тренерский штаб, сдавшие отрицательные тесты, будут готовиться к предстоящим матчам отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

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