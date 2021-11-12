Хави ввёл в «Барселоне» ежедневный контроль веса, чтобы сократить количество травм

41-летний испанский специалист Хави, возглавляющий «Барселону», продолжает внедрять новые правила в каталонском клубе. Об этом информирует AS.

Как отмечает издание, очередное нововведение молодого специалиста – ежедневный контроль веса игроков, который будет производиться перед завтраком на клубной базе. Эта мера позволит регистрировать вес каждого игрока, чтобы контролировать его в течение сезона, поскольку считается, что отсутствие строгости в этом компоненте может иметь значение в большом количестве мышечных травм, которые настигли команду уже на старте сезона.

Ранее Хави предъявил перечень требований к футболистам, в числе которых приезд за 1,5 часа до тренировки, контроль досуга и прочее.

Видео первой тренировки Хави в качестве главного тренера «Барселоны» доступно на «Чемпионате».

Напомним, «Барселона» в первой игре под руководством Хави примет на «Камп Ноу» в матче 14-го тура чемпионата Испании «Эспаньол». Встреча пройдёт в субботу, 20 ноября. Начало – в 23:00 мск.