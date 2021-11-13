Александр Головин: сборная России не должна бояться в матче с Хорватией
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о задачах национальной команды на заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
«Мы должны посвятить себя игре, быть преданными на все 100%, играть компактно в защите и в то же время не бояться. Мы должны действовать как одна команда — играть вместе, а не индивидуально», — приводит слова Головина пресс-служба ФИФА.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Напомним, сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительном матче потеряла очки.
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- 13 ноября 2021
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