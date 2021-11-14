Видео автогола Кудряшова, который не позволил России занять 1-е место в группе

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча закончилась со счётом 0:1.



Единственный мяч сборная Хорватии забила на 81-й минуте. Во время очередной атаки хорватов мяч попал в ногу защитнику россиян Фёдору Кудряшову и отскочил в ворота. Голкипер россиян Матвей Сафонов дотянулся до мяча, но не смог спасти свою команду.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.