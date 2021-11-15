Канчельскис — об автоголе Кудряшова: Карпину могли бы подсказать, что Фёдору нужна замена

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об автоголе защитника российской национальной команды Фёдора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Лучше бы мы пропустили красивый гол в начале матча — это было бы не так обидно. Неудачное стечение обстоятельств, что Кудряшова не заменили. У Карпина есть помощники, тренер по физической подготовке, физиотерапевты, которые могли бы и подсказать, что Фёдору нужна замена. Но это всё поиск причин. Проблема не в Кудряшове, а в том, что вся команда сыграла очень плохо. Содержание игры было просто ужасное.



Жизнь продолжается. На стыковые матчи надо выходить и доказывать свою состоятельность. Исходя из того, с кем предстоит сыграть сборной России, нужно готовиться к этой игре и досконально изучать соперника. С Хорватией была плохая игра, а во втором тайме вообще можно было играть в водное поло. Сборной России нужно улучшать свою игру. Теперь у тренерского штаба есть время разобрать матч, над чем-то серьёзнее работать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.