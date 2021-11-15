Канчельскис: у России есть лидеры против Кипра и Люксембурга — где они в серьёзных матчах?

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение российской команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Абсолютно закономерный результат. В первом тайме не было никакого болота на поле, сборная могла зацепить одно очко, не усложнять себе жизнь и выйти на чемпионат мира в Катар напрямую. Будем честны, по классу сборная Хорватия намного выше и лучше, чем мы. Претензий к самоотдачи наших ребят нет: все выкладывались изо всех сил, бились и старались, но помимо стараний должно быть и мастерство.



Невозможно всё время обороняться и играть без нападения — любая команда не выдержит такого давления. У сборной России не было подбора, тот же Смолов вообще не цеплялся за мяч. У нас нет таких нападающих, которые могут зацепиться за мяч, сохранить его, протащить. Подборы — это очень важно, а они постоянно были за хорватами. Нападающие должны угрожать воротам. Тот же Кержаков был всегда нацелен на ворота, бил по ним в любом возможном моменте. Как мы хотим победить таким образом? У этой сборной нет ярковыраженного лидера. Они могут быть лидерами против Кипра, Словении, Люксембурга, но все теряются в матчах с серьёзными соперниками: Германией, Хорватией. Лидером ты должен быть всегда и везде, против любой команды», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.