«Кристал Пэлас» заинтересован в трансфере форварда «Арсенала» в качестве свободного агента

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail.
По информации источника, футболист недоволен своим положением в команде, поэтому готов принять новый вызов. В услугах 22-летнего форварда заинтересован «Кристал Пэлас». Игрок может уйти из «Арсенала» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «канонирами» истекает 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне англичанин сыграл в двух матчах во всех турнирах и забил два мяча.
Эдвард Нкетиа является воспитанником лондонского «Арсенала». За основную команду форвард дебютировал в 2017 году. В сезоне-2019/2020 нападающий выступал за английский «Лидс» на правах аренды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 12 млн.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 15 ноября 2021
-
20:31
-
20:29
-
20:29
-
20:21
-
20:10
-
19:58
-
19:48
-
19:40
-
19:34
-
19:33
-
19:28
-
19:20
-
19:10
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:27
-
18:13
-
18:08
-
18:02
-
17:55
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:44
-
17:43
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:20
-
17:13