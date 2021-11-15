«Кристал Пэлас» заинтересован в трансфере форварда «Арсенала» в качестве свободного агента

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail.



По информации источника, футболист недоволен своим положением в команде, поэтому готов принять новый вызов. В услугах 22-летнего форварда заинтересован «Кристал Пэлас». Игрок может уйти из «Арсенала» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «канонирами» истекает 30 июня 2022 года.



В нынешнем сезоне англичанин сыграл в двух матчах во всех турнирах и забил два мяча.



Эдвард Нкетиа является воспитанником лондонского «Арсенала». За основную команду форвард дебютировал в 2017 году. В сезоне-2019/2020 нападающий выступал за английский «Лидс» на правах аренды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 12 млн.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд»:

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