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«У темнокожих не различают лиц». Эдуард Менди — о своих фото в статьях о Бенжамене Менди

«У темнокожих не различают лиц». Эдуард Менди — о своих фото в статьях о Бенжамене Менди
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Вратарь «Челси» Эдуард Менди возмутился публикацией своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании.

«Печально видеть, что в 2021 году во Франции, как и в Англии, у некоторых темнокожих не различают ни имён, ни лиц. Эти «ошибки» в подборе фотографий кажутся анекдотичными. С другой стороны, в этом есть большой смысл. Но два лица не так сложно различить. В этом может сильно помочь и клубная форма!» — написал Эдуард Менди на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Эдуарда Менди

Напомним, Бенжамен Менди обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года.

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