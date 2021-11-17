«У темнокожих не различают лиц». Эдуард Менди — о своих фото в статьях о Бенжамене Менди

Вратарь «Челси» Эдуард Менди возмутился публикацией своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании.



«Печально видеть, что в 2021 году во Франции, как и в Англии, у некоторых темнокожих не различают ни имён, ни лиц. Эти «ошибки» в подборе фотографий кажутся анекдотичными. С другой стороны, в этом есть большой смысл. Но два лица не так сложно различить. В этом может сильно помочь и клубная форма!» — написал Эдуард Менди на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Эдуарда Менди

Напомним, Бенжамен Менди обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года.