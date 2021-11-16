Защитнику «Ман Сити» Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди предъявили ещё два обвинения в изнасиловании, пишет интернет-издание BBC Sport. Теперь французский футболист обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года.



Обвинения были предъявлены Бенжамену 26 августа. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом, ему отказали в освобождении под залог.



В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Он выступает за «горожан» с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии. До этого Бенжамен играл во Франции за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

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