Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитнику «Ман Сити» Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании

Защитнику «Ман Сити» Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании
Комментарии

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди предъявили ещё два обвинения в изнасиловании, пишет интернет-издание BBC Sport. Теперь французский футболист обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года.

Обвинения были предъявлены Бенжамену 26 августа. Судебное заседание по данному делу пройдёт 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом, ему отказали в освобождении под залог.

В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Он выступает за «горожан» с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии. До этого Бенжамен играл во Франции за «Гавр», «Марсель» и «Монако».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Суд отказал Бенжамену Менди в освобождении под залог
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021