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Джеррард отказался говорить о возможной работе в «Ливерпуле»

Джеррард отказался говорить о возможной работе в «Ливерпуле»
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Главный тренер «Астон Виллы», бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард отказался говорить о возможном назначении в мерсисайдский клуб. Джеррард провёл первую пресс-конференцию в качестве наставника «Астон Виллы». И на пресс-конференции журналисты поинтересовались о его возможном возвращении в «Ливерпуль».

«Я не думаю, что на пресс-конференции мы должны говорить о каком-то другом клубе, кроме «Астон Виллы». Я полностью предан работе. И могу гарантировать нашим болельщикам, что так и будет. Для меня большая честь оказаться здесь», — сказал Джеррард.

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ранее СМИ сообщали, что Джеррард подпишет с «Астон Виллой» контракт сроком на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются — известно лишь, что Стивен стал самым высокооплачиваемым тренером в истории «львов».

Примечательно, что ровно через месяц, 11 декабря, «Астон Вилле» предстоит провести выездной матч с «Ливерпулем», за который Джеррард выступал львиную долю своей карьеры игрока. Игра состоится на «Энфилде» и начнётся в 17:00 мск.

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