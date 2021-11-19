Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями после возвращения из сборной России. Форвард был вызван в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром (6:0) и Хорватией (0:1).
«Отличное настроение. Вернулся в клуб с улыбкой. Приобрёл колоссальный опыт, поработав с Валерием Карпиным. Он мне очень многое сказал, подчеркнул, в чём надо добавить. Эмоции только положительные. Сейчас буду готовиться уже к следующему матчу в клубе. Дальше – работать, работать и работать. Чтобы попадать в сборную не один раз, а постоянно.
Сбрил бороду? Никаких эмоций. Не хотел, конечно, но пришлось. Не брился четыре или пять лет. Сейчас непривычно, холодно, но ничего страшного», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Крыльев Советов».
- 19 ноября 2021
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