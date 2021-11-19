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Сергеев: нынешнее шестое место в РПЛ – это не потолок для «Крыльев Советов»

Сергеев: нынешнее шестое место в РПЛ – это не потолок для «Крыльев Советов»
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался в преддверии матча 15-го тура РПЛ с «Уралом». Игра пройдёт в субботу, 20 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Впереди матч с «Уралом»? Хорошая команда, провели с ними много матчей. То, что они на последнем месте – не надо обращать внимание на это. Надо выходить с полной самоотдачей, играть на победу, чтоб никакой недооценки не было. Они сыграли с «Зенитом» 0:0, а значит у них хорошая оборона. Надо выходить и выигрывать, чтобы не было расслабленности.

Расти и прогрессировать «Крылья Советов» и каждый футболист команды могут каждый день. Все приходят на тренировку и работают, берут что-то новое, развиваются. Сейчас «Крылья» развиваются и хотят выигрывать. Нет никаких преград. То, что сейчас идём на шестом месте в РПЛ – это не потолок для нас. Будем стараться выигрывать и подниматься в турнирной таблице», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Крыльев Советов».

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