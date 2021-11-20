Губерниев: Дзюба — хороший форвард. Он пригодился бы в матче с Хорватией

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о необходимости возвращения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.



«Его работа — забивать мячи. Если бы Дзюба забивал только тогда, когда хотел передать привет кому-либо, то он был бы плохим нападающим, а он хороший форвард. Всё-таки есть мнение многих экспертов, что он пригодился бы в матче с Хорватией. Если он будет показывать футбол такого уровня, то его нужно рассматривать на стыковые матчи, кто бы ни тренировал сборную. Думаю, что это понимает и Карпин, и Дзюба», — цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».



Дзюба забил уже 10 мячей в РПЛ в нынешнем сезоне. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, вплотную приблизившись к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову, который забил 11 мячей. Отметим, что Дзюба забивал в семи из восьми последних матчей, в которых участвовал в РПЛ. При этом 33-летний форвард трижды отыграл полные 90 минут.