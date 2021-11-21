«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» и поднялся на второе место в таблице АПЛ

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Эвертон». Хозяева одержали разгромную победу – 3:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте гол забил нападающий Рахим Стерлинг, ему ассистировал Жоау Канселу. На 55-й минуте отличился хавбек Родриго Эрнандес.



На 86-й минуте результативный удар нанёс полузащитник Бернарду Силва.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Гарри Леннард. Резервный рефери — Крейг Поусон.



«Манчестер Сити» набрал 26 очков в 12 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (15) — на 11-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший в 12 встречах 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».