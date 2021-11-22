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Хавбек «Лидса» Филлипс сбил судью и уронил его на газон во время матча с «Тоттенхэмом»

Хавбек «Лидса» Филлипс сбил судью и уронил его на газон во время матча с «Тоттенхэмом»
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Полузащитник «Лидс Юнайтед» Калвин Филлипс сбил главного арбитра Андре Марринера во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».

Инцидент произошёл на 33-й минуте встречи. Судья оказался вблизи эпицентра борьбы за мяч. Филлипс оттолкнул Марринера руками, тот упал, сделал кувырок и сразу же поднялся.

Видео инцидента с Филлипсом и Марринером:

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Матч «Тоттенхэм» — «Лидс» завершился победой «шпор» со счётом 2:1. За лондонский клуб забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Серхио Регилон. За «павлинов» отличился Дэниел Джеймс.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс»:

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