Тухель высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ювентусом». Игра состоится завтра, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Пока не уверен в готовности Лукаку. У нас есть ещё одна тренировка. Вчера он работал с командой и выглядел нормально, посмотрим на реакцию на эту работу. В ближайшие минуты у него назначена встреча с врачами и физиотерапевтами.



Жоржиньо в полном порядке. В прошлом матче мы вынуждены были заменить Хаверца из-за проблем с подколенным сухожилием. Он почувствовал небольшое напряжение, поэтому мы его сняли. Есть некоторые сомнения по поводу него. Вернер чувствует себя хорошо, а Ковачич не сыграет.



Важно ли выиграть группу? Мы делаем то, что должны. Мы стараемся выигрывать матчи. Если к концу встречи счёт будет ничейным, мы не дадим Менди прибежать в штрафную при угловом, не будем рисковать возможностью выйти в плей-офф. Но до этого момента мы постараемся сделать всё, чтобы выиграть этот матч», — цитирует Тухеля Football London.



После четырёх матчей «Ювентус» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов с 12 очками в активе. «Челси» (9) – на 2-м месте.

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