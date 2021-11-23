Григорий Иванов: Шатов может позвонить в любой момент и поехать с нами на сборы

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в клубе рассматривают вариант с возвращением полузащитника Олега Шатова.

«Конечно, мы так с ним и договаривались ещё давно. Шучу, конечно. Если серьёзно — он всегда хотел дома закончить. Олег знает, что для него двери «Урала» открыты и его всегда здесь ждут. Я никогда его не заставлял переходить куда-то, он сам строил свою судьбу, выбирал агентов и клубы. Конечно, обидно, что он так рано приостановил карьеру. Думаю, ему ещё надо играть. Он еще принесёт пользу российскому футболу. Если он будет у нас в «Урале» — отлично. Его все любят, помнят, знают. Олег — наш воспитанник, дошедший до сборной. Нам даже не надо его звать, он сам всё знает — может набрать в любой момент и поехать на сборы с нами. Дорога для него всегда открыта. Только рады будем, если он продолжит карьеру и вернётся в «Урал», — цитирует Иванова Sport24.