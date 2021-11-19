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Леонид Слуцкий оценил решение Олега Шатова приостановить карьеру

Леонид Слуцкий оценил решение Олега Шатова приостановить карьеру
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил решение Олега Шатова приостановить карьеру.

«Это его решение. Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжёлое решение, которое принял для себя Олег. Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы всё-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле. Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде. Но когда ты всё время травмирован и всё время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

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