Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил решение Олега Шатова приостановить карьеру.
«Это его решение. Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжёлое решение, которое принял для себя Олег. Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы всё-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле. Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде. Но когда ты всё время травмирован и всё время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Полузащитник «Рубина» Олег Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
- 19 ноября 2021
-
21:58
-
21:57
-
21:45
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:17
-
21:09
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:54
-
19:48
-
19:43
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:07
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:42
-
18:22
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:42
-
17:29
-
17:25
-
17:15