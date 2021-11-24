Поражение 0:4 от «Челси» — самое крупное для «Ювентуса» в Лиге чемпионов

В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Челси» — «Ювентус». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.
Это поражение стало для туринского клуба крупнейшим за всю историю выступлений в Лиге чемпионов. Если же брать период до 1992 года, когда турнир назывался Кубок европейских чемпионов, то «Ювентус» не проигрывал так крупно 63 года. В октябре 1958-го австрийский «Винер» разгромил итальянский клуб со счётом 7:0 в ответной игре предварительного раунда Кубка чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
После пяти матчей «Челси» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов с 12 очками в активе. «Ювентус» (12) – на 2-м месте. Оба клуба вышли в плей-офф турнира.
- 24 ноября 2021
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