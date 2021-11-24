Гисдоль: не можем играть с «Лацио» с открытым забралом, иначе нас накажут

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Лацио» (25 ноября) в Лиге Европы.
«Нас ждёт завтра очень интересная игра. «Лацио» — очень качественный коллектив, одна из топ-команд Италии. Когда мы их анализировали, изучали, нашли очень много интересных аспектов в их игре, игровых задумок. Нам нужно будет показать все свои лучшие качества завтра. Очень нужно побеждать. И у нас есть для этого все шансы.
Ситуация по заявке на завтра получше, чем в нашей последней игре чемпионата, где всё было ужасно. Завтра у нас будет немного больше вариантов. Жемалетдинов, скорее всего, не сможет завтра принять участие в матче. Смолов готовится в общей группе и завтра будет готов выйти на поле.
Завтра мы ждём встречу с активно прессингующей командой. Нам нужно быть очень осторожными на стадии построения наших атак, при билд-апе. Соперник будет высоко прессинговать, мы не сможем заигрываться на своей половине поля и делать много коротких передач. Мы уделили этому моменту особое внимание на тренировках.
Нам нужна победа завтра, но мы не можем играть с открытым забралом с первых минут, иначе «Лацио» нас просто-напросто накажет. Нам нужен баланс между атакой и обороной. Мы должны использовать максимум голевых шансов, которые будут созданы в чужой штрафной и при контратаках. Но мы ни в коем случае не должны забывать об обороне, нужно быть предельно внимательными и сыграть организованно», — приводит слова тренера сайт «Локомотива».
- 24 ноября 2021
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:18
-
17:12
-
16:57
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:00
-
15:48
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
14:54
-
14:40
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:55
-
13:45
-
13:43
-
13:37
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:39
-
12:30
-
12:11
-
12:07
-
12:03