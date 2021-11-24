Ашот Хачатурянц: я только пришёл — и русские клубы не проигрывают в Европе

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал победу московского «Спартака» в матче Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«Прекрасная игра и прекрасная победа! Счастлив! Я только пришёл — и русские клубы не проигрывают в Европе? Как хотелось бы, чтобы так было дальше», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.
- 24 ноября 2021
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