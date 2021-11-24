«Спартак» поднялся на первое место в группе C благодаря победе над «Наполи»
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Сегодня, 24 ноября, московский «Спартак» обыграл неаполитанский «Наполи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Благодаря этой победе московский клуб поднялся на первое место в группе C в Лиге Европы.
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».
Новость по теме«Спартак» обыграл «Наполи» в пятом туре Лиги Европы
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