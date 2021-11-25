«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом этапе еврокубка

«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом раунде еврокубка, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своём поле переиграл «Наполи» со счётом 2:1. Сообщается, что «Спартак» ни разу не проиграл в четырех еврокубковых матчах с «Наполи».
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5). При этом «Легия» и «Лестер» свой матч пятого тура проведут 25 ноября.
В заключительном туре «Спартак» встретится с «Легией», а «Наполи» проведёт матч с «Лестером». Оба матча пройдут 9 декабря.
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