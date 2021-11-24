Как «Спартаку» выйти из группы в Лиге Европы. Очень запутанные расклады

Победа «Спартака» над «Наполи» (2:1) в пятом туре группового турнира Лиги Европы перевернула ситуацию в группе С. С последнего места спартаковцы запрыгнули на первое. Правда, не будем забывать, что «Лестер» и «Легия» свою игру пятого тура ещё не провели.

Поэтому и говорить, что «Спартак» — один из фаворитов в борьбе за два первых места, пока рано. Прежде чем перейти к раскладам, давайте вспомним, как в сезоне-2021/2022 устроен групповой турнир Лиги Европы. С появлением Лиги конференций тут многое изменилось.

32 команды разбиты на восемь групп. Победители группы выходят сразу в 1/8 финала.

Команды, занявшие вторые места, отправляются в 1/16 финала. Их соперниками станут команды, которые финишируют третьими в своих группах в Лиге чемпионов. Одна из них уже известна — «Зенит».

Те, кто займут третьи места в группах Лиги Европы, отправятся в 1/16 финала Лиги конференций. И сыграют там со вторыми командами групп этого турнира.

Теперь к раскладам для «Спартака». Из-за плотности таблицы и несыгранного матча «Лестер» — «Легия» вариантов очень много, поэтому давайте исходить из того, какой результат 9 декабря «Спартак» покажет в последнем туре с «Легией» (на выезде).

Если «Спартак» побеждает

То набирает 10 очков и точно продолжает борьбу в Лиге Европы. Причём, скорее всего, сразу с 1/8 финала. На втором месте «Спартак» окажется только в одном случае: если «Лестер» победит и «Легию» в пятом туре, и «Наполи» в шестом.

Если «Спартак» играет вничью

То наверняка можно сказать одно: последним «Спартак» не будет. Скорее всего, москвичи займут второе или третье место. Сказать что-то более внятное пока сложно, надо дождаться, как в четверг сыграют «Лестер» и «Легия».

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Но есть вариант, при котором «Спартак» и в случае ничьей с поляками останется первым. Для этого надо, чтобы вничью закончился и матч пятого тура «Лестер» — «Легия», и обе игры шестого тура.



Тогда у «Спартака», «Легии» и «Наполи» будет по восемь очков (а у «Лестера» – семь). В этом случае будут считать очки, которые эти команды набрали в матчах друг с другом. У «Спартака» их будет семь (две победы над «Наполи» и предполагаемая ничья с «Легией»), у «Наполи» — шесть (две победы над «Легией»), у «Легии» — четыре (победа над «Спартаком» и предполагаемая ничья с ним же).

Если «Спартак» проигрывает

То он точно завершает борьбу в Лиге Европы. Шансов на первое или второе место не остаётся. Более того, вариантов на попадание в Лигу конференций тоже не очень много. Для этого надо, чтобы «Лестер» в матчах с «Легией» и «Наполи» набрал не больше одного очка. Тогда англичане просто не догонят спартаковцев по очкам.



Второй вариант — чтобы «Наполи» проиграл «Лестеру». Тогда у россиян и итальянцев останется по семь очков и «Спартак» окажется выше по личным встречам.