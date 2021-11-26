Почётный президент РФС: Северная Македония и Австрия — лучшие варианты в стыках для России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал оптимальных соперников для национальной команды в стыках к ЧМ-2022.
«Из всех возможных вариантов стыков матчей для сборной России лучше Северная Македония и Австрия. Реально пройти всех, но Северная Македония и Австрия нам более по зубам, чем все остальные. Самый грозный соперник — Польша с Левандовским. Сложно что-то прогнозировать сейчас, у сборной нестабильная игра: то здорово сыграют, то откровенно слабо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
- 26 ноября 2021
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