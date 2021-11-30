Рангник определился со своей первой трансферной целью в «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет видеть в команде полузащитника «РБ Лейпциг» Амаду Айдара, пишет интернет-издание Manchester Evening News.

Представители «МЮ» просмотрят 23-летнего футболиста в ближайших матчах «Лейпцига» с «Унионом» в чемпионате Германии и с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Английский клуб может сделать предложение по Айдара этой зимой. Сообщается, что сумма отступных в его контракте составляет € 40 млн.

Ральф Рангник был инициатором перехода малийского футболиста из «Ред Булл» в «Лейпциг» в 2018 году. Сам Айдара ранее признавался, что мечтает играть за «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Айдара провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 2 гола.