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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии
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Сегодня, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Противостояние начнётся в 23:15 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Виктор Линделёф, Диогу Дало, Фред, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.

«Арсенал»: Аарон Рамсдейл, Нуну Тавареш, Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Эмиль Смит-Роу, Мохамед Эльнени, Томас Парти, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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