В «Спартаке» рассказали, почему Кофрие и Ларссон пропускают матч с «Ахматом»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитник Максимилиано Кофрие и нападающий Джордан Ларссон не примут участия в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Кофрие испытывает дискомфорт после матча с «Уфой», тренерский штаб решил сегодня поберечь его. Ларссон получил небольшое повреждение на тренировке и также пропускает сегодняшнюю игру. Решение об участии обоих футболистов в матче с «Легией» будет принято позднее после дополнительного обследования», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 17-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 4 декабря, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Новость по теме«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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