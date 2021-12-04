«Уотфорд» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Манчестер Сити» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уотфорд» — «Манчестер Сити».



«Уотфорд»: Бахман, Роуз, Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения, Луза, Сиссоко, Клеверли, Педро, Деннис, Кинг.



Запасные: Эллиотт, Кабазель, Моррис, Гослинг, Куцка, Туфан, Флетчер, Эрнандес, Нгакия.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Диаш, Уолкер, Силва, Эрнандес, Гюндоган, Грилиш, Фоден, Стерлинг.



Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Стоунз, Де Брёйне, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Жезус.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Саймон Хупер.