«Уотфорд» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Манчестер Сити» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уотфорд» — «Манчестер Сити».
«Уотфорд»: Бахман, Роуз, Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения, Луза, Сиссоко, Клеверли, Педро, Деннис, Кинг.
Запасные: Эллиотт, Кабазель, Моррис, Гослинг, Куцка, Туфан, Флетчер, Эрнандес, Нгакия.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Диаш, Уолкер, Силва, Эрнандес, Гюндоган, Грилиш, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Стоунз, Де Брёйне, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Жезус.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Саймон Хупер.
- 4 декабря 2021
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