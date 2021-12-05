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В «Химках» отреагировали на акцию протеста фанатов

В «Химках» отреагировали на акцию протеста фанатов
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Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал акцию болельщиков клубов чемпионата России. Ряд фанатских объединений команд Премьер-Лиги покинули стадион во время матчей 17-го тура в честь протеста против задержания болельщиков ЦСКА.

«Не понимаю акции фанатов. Были нарушения, не надо, наверное, жечь файеры. У полиции есть своё руководство, их действия должны получить от них оценку.

Изначально надо разобраться, зачем устраивать пиротехническое шоу. Но, конечно, задержания не прибавляют популярности нашему футболу», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Химки» в 17-м туре РПЛ уступили тульскому «Арсеналу». Подмосковная команда с 14 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

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