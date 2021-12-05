В «Химках» отреагировали на акцию протеста фанатов

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал акцию болельщиков клубов чемпионата России. Ряд фанатских объединений команд Премьер-Лиги покинули стадион во время матчей 17-го тура в честь протеста против задержания болельщиков ЦСКА.



«Не понимаю акции фанатов. Были нарушения, не надо, наверное, жечь файеры. У полиции есть своё руководство, их действия должны получить от них оценку.



Изначально надо разобраться, зачем устраивать пиротехническое шоу. Но, конечно, задержания не прибавляют популярности нашему футболу», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



«Химки» в 17-м туре РПЛ уступили тульскому «Арсеналу». Подмосковная команда с 14 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы.