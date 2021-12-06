Конте прокомментировал поддержку от болельщиков «Тоттенхэма»
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Итальянский тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что чувствует дополнительную ответственность после того, как фанаты клуба скандировали его имя во время матча с «Норвичем» (3:0).
«В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, которые меня поддерживают. С одной стороны, я очень рад. С другой стороны, теперь я чувствую дополнительную ответственность перед нашими фанатами. В будущем я постараюсь доказать, что это заслуженно. Я здесь всего месяц, возможно, благодарить меня сейчас преждевременно», — приводит слова Антонио Конте Daily Mail.
«Тоттенхэм» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре чемпионата команда в гостях сыграет с «Брайтоном», а 9 декабря примет «Ренн» в рамках Лиги конференций.
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