Серхио Рамос не поможет «ПСЖ» в матче с «Брюгге»
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не примет участия в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (7 декабря). Парижский клуб на официальном сайте сообщил, что испанец в ближайшие три дня продолжит работу по возвращению в строй.
35-летний Рамос стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм дебютировал защитник лишь 28 ноября в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1). После этого Рамос не играл, в «ПСЖ» сообщали, что защитник испытывает мышечную усталость.
Контракт с испанским футболистом был подписан до 2023 года. Ранее он выступал в составе мадридского «Реала» и «Севильи», воспитанником которой и является.
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