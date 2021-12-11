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Мостовой: я и в -20 играл на бетоне. Сейчас другие условия, почему не провести матч ЦСКА?

Мостовой: я и в -20 играл на бетоне. Сейчас другие условия, почему не провести матч ЦСКА?
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможную отмену матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Арсенал».

«Мы играли и в -20. Бывало и такое. В декабре в «Лужниках», как сейчас помню. А в школе вообще уже в октябре в сугробах бегал.

Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны тёплые. А мы играли на чистом бетоне, болельщики вообще надевали на себя всё, что дома было. Поэтому играть можно.

Будет потепление, завтра могут сыграть, даже если перенесут. Отпуска? А они что, так сильно устали за 10 матчей? Пусть играют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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