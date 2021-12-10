Решение о проведении матча ЦСКА — «Арсенал» примут завтра

Решение о проведении матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Арсенал» примут завтра. Игра пройдёт без зрителей.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд. Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ПФК ЦСКА — «Арсенал» пройдёт без зрителей», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦСКА.

Напомним, встреча московского ЦСКА и тульского «Арсенала» запланирована на субботу, 11 декабря. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» («Арена ЦСКА») в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Игорем Паниным.

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