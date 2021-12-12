Кержаков: «Нижний» на своём месте в таблице, уходим отдыхать не в упадническом настроении

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Игра сложилась так, как мы и ожидали. «Краснодар» много атаковал, нам приходилось больше обороняться. Мы всегда рассчитываем на стандарты, у нас есть хорошие исполнители. Сегодня был момент, когда мы могли забить, но, наверное, это было бы не совсем справедливо. Такой результат не вытекал из хода встречи.

Мы довольны ничьей, это хороший счёт для нас, особенно если сравнивать с матчем у нас дома. Сегодня мы хорошо сыграли в защите, почти не допустили серьёзных ошибок, но в атаке нам всё ещё необходимо много работать.



Команда очень прибавила в самоотдаче и желании, а также в скорости и реакции на свои ошибки. Это отчётливо заметно в последних трёх играх. Не жаль сейчас уходить на перерыв. Думаю, в следующем туре нам было бы очень тяжело, у нас много травмированных футболистов. Сегодня был довольно энергозатратный матч. Считаю, что перерыв в чемпионате очень своевременен. Рад, что мы и наши болельщики уходим на перерыв не в упадническом настроении.



Результат перед перерывом неплохой, но всегда хочется лучше. Анализируя прошедшие матчи и все нюансы, я считаю, что мы находимся на своём месте сейчас. Уверен, что мы ещё можем подняться выше в таблице», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Нижний» завершил первую часть сезона на 13-м месте в турнирной таблице.