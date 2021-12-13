Суарес — об игре с «Реалом»: больно проигрывать в таких важных матчах

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал результат матча 17-го тура испанской Примеры с «Реалом» (2:0).



«Больно проигрывать в таких важных матчах. Теперь пора об этом забыть, подумать о том, что осталось сделать, и сохранять позитивный настрой. Мы вместе и сражаемся до конца», — написал Суарес на своей странице в «Инстаграме».



«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 16 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

В следующем туре Примеры «Атлетико» на выезде сыграет с «Севильей» 18 декабря, а «Реал» примет «Кадис» 19 декабря.

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.