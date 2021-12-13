Суарес — об игре с «Реалом»: больно проигрывать в таких важных матчах

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал результат матча 17-го тура испанской Примеры с «Реалом» (2:0).
«Больно проигрывать в таких важных матчах. Теперь пора об этом забыть, подумать о том, что осталось сделать, и сохранять позитивный настрой. Мы вместе и сражаемся до конца», — написал Суарес на своей странице в «Инстаграме».
«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 16 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
В следующем туре Примеры «Атлетико» на выезде сыграет с «Севильей» 18 декабря, а «Реал» примет «Кадис» 19 декабря.
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- 13 декабря 2021
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