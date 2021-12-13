«МЮ» закрыл базу из-за вспышки ковида и обсуждает с АПЛ перенос матча с «Брентфордом»
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«Манчестер Юнайтед» закрыл свою тренировочную базу на 24 часа из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Клуб обсуждает с руководством английской Премьер-лиги возможность переноса гостевого матча с «Брентфордом», который должен пройти завтра, 14 декабря.
Напомним, в воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов «МЮ». Из-за этого воскресная тренировка произошла в видоизменённом режиме. Игроки занимались индивидуально в бесконтактном режиме. Те, у кого был положительный тест на коронавирус, отправились домой.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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