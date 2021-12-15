«Манчестер Сити» — «Лидс»: Де Брёйне оформил дубль

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед».
На 62-й минуте дубль оформил Кевин Де Брёйне, ассист сделал Илкай Гюндоган.
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Ранее на 8-й минуте отличился хавбек «горожан» Филип Фоден. На 13-й минуте гол забил Джек Грилиш, ему ассистировал Рияд Марез.
На 32-й минуте результативный удар нанёс Де Брёйне, голевую передачу сделал Родриго Эрнандес. На 49-й минуте забил нападающий Рияд Марез, голевой пас на счету Гюндогана.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему помогают ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Майк Дин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лидс».
«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 16 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 15-м месте в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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