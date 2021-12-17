Президент «Урала» Иванов – о FAN ID: я против, и своё мнение не поменял!

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на принятие закона о Fan ID.



«Я уже двадцать раз говорил, что я против введения FAN ID. Считаю я так и всё. Сейчас я своего мнения не поменял!», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».



Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018.



Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Новость по теме Госдума приняла закон о FAN ID для болельщиков