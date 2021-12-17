Госдума приняла закон о FAN ID для болельщиков

Сегодня, 17 декабря, Госдума РФ приняла закон о введении FAN ID для болельщиков, информирует «Р-Спорт». Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».



Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018.



Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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