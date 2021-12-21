Три футболиста «Пари Сен-Жермен» вернутся в команду после нового года

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер, Лейвен Курзава и Хуан Бернат вернутся в состав парижан в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Дракслер вернется в команду после зимних каникул, Бернат встанет в строй в начале января, а Курзава до сих пор испытывает проблемы с икроножной мышцей и тоже приступит к тренировкам в общей группе в январе.
Неймар также продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в ноябрьском матче Лиги 1 с «Сент-Этьенном». Встреча «Сент-Этьен» — «ПСЖ» завершилась победой парижан со счётом 3:1. В концовке матча против бразильского футболиста жёстко сыграл защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.
- 21 декабря 2021
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