Неймар пропустит около четырёх недель из-за травмы

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в ноябрьском матче Лиги 1 с «Сент-Этьенном». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В данный момент Неймар активно лечит полученное повреждение. Ожидается, что он вернётся на поле через 4-5 недель.

Встреча «Сент-Этьен» — «ПСЖ» завершилась победой парижан со счётом 3:1. В концовке матча защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон жёстко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.



«ПСЖ» набрал 45 очков в 18 турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 20-м месте в таблице.